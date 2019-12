Skogsbränderna i Australien hotar nyårsfirandet

Det berömda och traditionsenliga nyårsfyrverkeriet ackompanjerat till musik i Sydney hamn är hotat. Fyrverkeriet är tänkt att genomföras samtidigt som hotet från bränderna runt Sydney är överhängande.

Kravet att ställa in årets nyårsfyrverkeri kommer från en grupp som kallar sig Change. På deras webbsida har över 250.000 personer skrivit under kravet på att fyrverkeriet i hamnen ska ställas in på nyårsafton. Man kräver också att de knappt 38 miljoner kronorna fyrverkeriet kostar ska användas till att bekämpa bränderna i delstaten New South Wales istället, vilket är den delstat där Sydney ligger.

Stadens ledning säger att fyrverkeriet kommer att genomföras som planerat.

– Alla är vi djupt påverkade av bränderna de senaste månaderna, men vi håller fast vid att låta fyrverkeriet genomföras, säger chefen för staden Sydneys publika evenemangsavdelning.

Motståndarna till fyrverkeriet menar att det är en "förolämpning" mot offren för bränderna och alla de som jobbar med att få de runt 100 skogs- och markbränderna i delstaten under kontroll. Man säger också att gnistor från raketerna inte bara kan sätta fart på nya eldsvådor, utan också att det kan vara traumatiskt för många av de som redan har drabbats.

Som svar på det har Sydneys kommunfullmäktige donerat motsvarande 3,9 miljoner kronor till Röda korset och deras arbete med att stötta offren för bränderna.

Under nästa vecka väntas det dra in ännu en värmebölja över Sydney-området med temperaturer runt 40 grader, som återigen kommer göra det svårt för brandmännen att få de många bränderna under kontroll. Så här långt har bränderna i New South Wales förstört över 800 hus och hem samtidigt har ett tiotal personer omkommit till följd av bränderna.

Det troliga är att fyrverkeriet kommer att genomföras, men delstatens högste brandchef sa vid en presskonferens att han har det slutliga ordet i frågan, och han kommer att besluta om det blir klartecken eller inte fem minuter innan midnatt på nyårsafton.