Trafikverkets uppmaning: Håll avståndet i halkan

Det råder ishalka i Västerbotten, Norrbotten, Västernorrland, Dalafjällen och Jämtland. Ett flertal bilar har kört av vägen och Trafikverket uppmuntrar nu allmänheten till stor försiktighet och att hålla avståndet till framförvarande bil.

– Under dagen har stora delar av vägnätet varit påverkat av underkylt regn och frost. Det har varit en isbana i princip i hela Sverige. Under eftermiddagen såg vi att det blev bättre och stoppen i trafiken minskade, men det kommer att börja regna och bli frost under kvällen, säger Alexandra Elias, presskommunikatör på Trafikverket och fortsätter.

– Om du mot all förmodan måste gå ut se att ha med dig en laddad mobiltelefon, eller åtminstone en laddare så att du alltid kan ha batteri i telefonen. Gå inte ut i mörkret utan reflexväst när det råder svår halka och det är svårt att få stopp på fordonet, säger hon.