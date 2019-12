Starka reaktioner efter våg av misstänkta hatbrott

I lördags kväll amerikansk tid attackerades ett judiskt högtidsfirande strax norr om New York stad. Enligt vittnen tog sig mannen in i ett hus där flera ortodoxa judar hade samlats, mannen tog fram en lång kniv och skadade fem personer under angreppet.

Den misstänkte förövaren är nu gripen och har anklagats för mordförsök. Enligt mannens advokat har han en lång historia av ”mental sjukdom och vård” bakom sig.

Guvernören i New York, Andrew Cuomo, kallade attentat för ”inhemsk terrorism”:

– Rasistiskt hat sprider sig just nu som en cancer i samhällskroppen, sa Cuomo bland annat syftade på den våg av misstänkta hatbrott som anmälts i New York den senaste tiden.

Enligt polisen i staden New York utreder man just nu åtta händelser med anti-semitiska förtecken, alla anmälda efter den tolfte december i år.

Bill de Blasio, New Yorks borgmästare, hade redan innan knivattentat i lördags utökat bevakningen i judiska områden. Nu kommer ännu fler resurser att tillsättas, samtidigt ska delar av grundskoleutbildningen förändras på vissa skolor så att man kommer ha ett tydligare fokus på att lära ut respekt och riskerna med hatbrott, enligt borgmästaren.

President Trump twittrade att attacken i lördags var ”fruktansvärd” och att vi alla måste samarbeta för att ”bekämpa” och ”utrota den onda plåga som antisemitismen utgör”.