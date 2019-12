Bränder drabbar telenätet i Australien

– Jag kunde inte säga farväl för det är inte slutet, säger Anna van Gurra till Channel 9 när hon berättar att hon lämnade sin far och kusin bakom sig i deras hus. Det efter att myndigheterna uppmanat invånare i södra New South Wales att lämna sina hem och fly undan bränderna.

Hennes far och kusin valde att stanna kvar för att försöka rädda huset från lågorna i morse. Nu har elden dragit förbi och hon vet att både hennes far och kusin klarade sig bra. Anna van Gurra en av tusentals som under dagen har tagit sin tillflykt till dom många evakueringscenter som har upprättats i delstaterna Victoria och New South Wales.

På samma center finns Tess Carol, hon lyckade fly undan lågorna i sista stund men grämer sig över att hon inte fick med sig sin mormors vigselring från det nu nedbrända huset berättar hon för ABC.

Under eftermiddagen bröt det ut en stor brand i närheten av Sydney. Där arbetar brandpersonal med att få den under kontroll. Varken det fasta eller mobila telefonnätet, inklusive internet fungerar inte i stora områden i södra New South Wales och östra Victoria.

Bränderna har slagit ut både telefonledningar och förstört mobilmaster samtidigt som elnätet är helt avbrutet på stora områden. I flera delar av området där det har brunnit har dricksvattentäkter förorenats av sot och aska så vattnet går nu inte att dricka.

Räddningstjänsten har fått lite hjälp av sjunkande temperaturer i området samtidigt förbereder man sig för nya utmaningar på fredag när ett nytt område med hög värme kommer att dra in över stora delar av södra Australien.