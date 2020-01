Tusentals människor flyr bränderna

En militärhelikopter evakuerar äldre och sjuka som har blivit fast i staden Mallacoota som är omringad av bränderna. Just nu finns ingen annan väg in eller ut ur området än med flyg eller båt. Militär har under dagen fortsatt att evakuera de flera tusen som har blivit fast i kuststaden.

I staden Batlow som ligger i södra New South Wales har alla invånare beordrats att lämna sina hem, för myndigheterna tror inte att man kan rädda staden undan lågorna.

New South Wales premiärminister Gladys Berejiklian säger att man för tredje gången på kort tid inför undantagstillstånd i delstaten, det på grund av de många bränderna som är utom kontroll.

På lördag befarar man att det kan bli förhållanden som liknar de som gjorde att bränderna tog ny fart under nyårsafton och nyårsdagen.

Tusentals människor flyr nu från populära turistorter i sydöstra Australien och tar sig norrut.

På många håll är det kilometerlånga köer till bensinstationer. Tidigare var många stationer stängda på grund av elavbrott. Nu har man på flera håll lyckats få igång bensinpumparna och tankbilar med drivmedel har kört fram för att se till att alla som behöver bensin eller diesel ska få det. Fortfarande ligger tele- och mobil kommunikationerna nere.

Myndigheterna kallar evakueringen från området "den största flytten ut ur regionen någonsin".