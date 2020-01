30 döda efter översvämningar i Jakarta

På bilder från Jakarta ser man översvämmade gator och hus och människor som vadar i vatten. Redan ett par dagar före nyårsafton hade det regnat kraftigt på flera håll i landet, men regnet tilltog under nyårskvällen. Och enligt en mätstation i östra Jakarta ska det under nyårshelgen ha fallit 377 millimeter regn per dag, rapporterar Jakarta post.

Fram till nu har 30 personer rapporterats omkomna. De flesta har dödats i jordskred, drunknat i vattenmassorna eller dött av nedkylning. Det är vanligt med översvämningar i Jakarta som ligger i ett delta och genomkorsas av ett antal floder. På grund av stigande vattennivåer tror forskarna att staden kommer att ligga helt under vatten om trettio år.

När nu vattnet sjunker undan har fler kunnat återvända till sina hem och bara runt 5000 väntas tillbringa kommande natten i något uppsamlingscenter, enligt myndigheterna.