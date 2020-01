Svenske Carl: ”Det brann i alla riktningar”

– På nyårsafton bar det oerhört varmt, blåsigt, 44 grader, jag skulle åka och handla lunch och såg rökmoln i alla riktningar och himlen blev orange. det var mitt på dagen men du kan tänka dig att det var som skymning, nästan mörkt, säger Carl Grufstedt.

Det var för att fira nyår som Sydneybon Carl Grufstedt var med sin fru och två barn i Mollymook, tre timmar söder om Sydney. Tanken var att åka hem dagen efter nyårsafton, men vägarna mellan Mollymook och Sydney stängdes av.

– Vi blev i princip isolerade, för det brann i alla riktningar. Vi blev sittande där, det blev strömavbrott i två dygn ungefär. Vi kunde inte pumpa bensin och ingen av oss hade bensin i bilen. Så även om det hade gått att lämna, så hade vi inte kunnat.

Just nu pågår ett febrilt arbete för att evakuera så många som möjligt från de sydligaste delarna av delstaten Victoria och New South Wales, och från och med i morgon kommer ingen att släppas in i områdena förrän det anses säkert.

I delstaten New South Wales har 1365 hem totalförstörts och över 500 skadats under den senaste tidens bränder, enligt CNN, och en av städerna som riskerar att helt utplånas är staden Batlow med 1300 invånare.

Räddningstjänsten har sagt att staden, som ligger två och en halv timme västerut från huvudstaden Canberra, inte kommer att kunna försvaras från bränderna.

Tre timmar bilväg därifrån fick Carl och hans familj höra på radion att reningsverken slutat fungera, så det blev genast viktigt att få tag i vatten för hans familj, och för alla andra som var strandade i Mollymook. han beskriver situationen som hetsig men aldrig obehaglig.

Var du någonsin rädd?

– Ja det var jag absolut. Det var väl främst på nyårsafton när himlen blev mörk, och det var rökt överallt och man hörde brandbilar konstant.

På radion sa de i princip stanna hemma och skydda er egendom, säger Carl Grufstedt.