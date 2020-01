”Krigsförklaring som kommer definiera decenniet”

Qassem Soleimani var hatad och beundrad av världens underrättelsetjänster som en skoningslös och skicklig militärstrateg som säkrade Irans inflytande över Irak, Syrien och Hizbollah i Libanon liksom transportvägar till Medelhavet för vapen och missiler till Hizbollah.

Den mytomspunne skuggeneralen kallades ”levande martyr” efter alla tidigare mordförsök. Han var ansvarig för uppbygget av Irantrogna miliser, särskilt i Irak, och avgörande för den syriske diktatorn Bashar al Assads överlevnad.

Hans död beskrivs som större än dödandet av Osama Bin Laden och bedömare över hela världen uttrycker nu stark oro över denna allvarliga upptrappning, en krigsförklaring som kommer att definiera decenniet, enligt vissa bedömare. Irans högste ledare Ayatollah Khamenei som stod Soleimani nära, hotar med kraftfull vedergällning.

I TehEran mobiliserades idag tiotusentals regimtrogna som ropade ”Död åt Amerika” och bar på porträtt av den hjälteförklarade Qassem Soleimani.

Enligt en amerikansk opinionsmätning hade 82% av iranierna en positiv bild av honom, han nämndes till och med som möjlig presidentkandidat, och många hyllade honom som den som bekämpade terrornätverket IS i Irak, där USA och Iran tillfälligt stod på samma sida mot IS, men många bedömare förutsåg den oundvikliga konfrontationen mellan Iran och USA efter IS fall.

Bland demonstranterna på Tahrirtorget i Irak, firades Qassem Soleimanis död, han har pekats ut som ansvarig för att shiamiliser dödat och kidnappat irakiska demonstranter.