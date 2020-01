Strider i Libyen oroar FN

Det senaste dygnet har kuststaden Sirte anfallits och bland befolkningen i det krigshärjade Libyen är många oroliga för framtiden.

– Vi är rädda att säkerhetssituationen ska bli farlig och förvärras efter att Turkiet sänt trupper hit till Libyen, och att vi ska bli kontrollerade helt av utländska styrkor, säger Ehab Kanon som bor i staden Benghazi, till Reuters.

De senaste dagarna har konflikten mellan den FN-stödda regeringen i Tripoli och östra Libyens ledare eskalerat. Krigsherren Khalifa Haftar uppger att hans östlibyska styrkor tagit kontroll över den strategiskt viktiga kuststaden Sirte vid Medelhavet.

Övertagandet uppges ha skett genom flyganfall, följt av en snabb framryckning. Inom tre timmar hade soldaterna "nått stadens hjärta", enligt en talesperson för styrkorna. Regeringsstyrkorna kommenterade inte uppgifterna.

Sirte har stått under den internationellt erkända Tripoliregeringens kontroll sen 2016, när den återerövrades efter att ha varit under kontroll av terrorrörelsen IS.

Striderna kring huvudstaden Tripoli har också trappats upp de senaste veckorna. I lördags dödades minst 30 människor i en drönarattack mot en militärskola. Regeringen i Tripoli får stöd av Turkiet och Qatar, medan motståndarna under general Haftar stöds av Egypten och Förenade Arabemiraten.

Enligt FN låg ett land som stöttar Haftars styrkor bakom drönarattacken i helgen. FN:s särskilde representant Ghassan Salameh uppmanar andra länder att sluta blanda sig i konflikten i Libyen.

– Det finns tillräckligt med vapen i Libyen, de behöver inte fler vapen. Det finns tillräckligt med legosoldater i Libyen, så sluta skicka legosoldater, hundratals, säkert tusentals, kommer in i landet, sa FN-representanten Salameh efter ett möte med FN:s säkerhetsråd.