Spänt i Indien efter universitetsattack

Över 100 maskerade personer beväpnade med järnrör och käppar lyckades ta sig in på Jawaharlal Nehru-universitet i New Delhi. De gick in i flera byggnader på campus, inklusive studentboenden, där de misshandlade studenter och lärare och slog sönder glasrutor, möbler och egendom.

När doktoranden Rajiv Mishra fick höra att studentkårsordföranden hade misshandlats sprang han fram till platsen, där han såg att hon blödde ordentligt från huvudet. Han menar att polisen vägrat släppa fram ambulansen. När han konfronterade dem blev han misshandlad själv.

– Polisen började slå mig. Jag fick sex eller sju slag av bambubatonger på mitt högra ben, strax under knäet. Sen jagade de mig, som om jag vore kriminell. Jag berättade att jag var student, säger Rajiv Mishra.

Studentgruppen ABVP, som har kopplingar till det hindunationalistiska regeringspartiet BJP, anklagas för att ligga bakom attacken mot det statliga universitetet, som har en tydlig vänsterprägel. De avvisar dock anklagelserna, och hävdar att de i sin tur blivit attackerade av vänsterstudenter.

Kritik har även riktats mot polisen, som studenterna anklagar för att ha låtit attacken fortgå. De har ännu inte gripit någon i samband med söndagens våldsamheter.

Det här äger rum i ett alltmer polariserat Indien. De senaste månaderna har hundratusentals demonstrerat mot regeringens omstridda nya medborgarskapslag, som gör det lättare för papperslösa ickemuslimer som flytt från grannländerna att få medborgarskap. Kritiker menar att det är diskriminerande och strider mot Indiens sekulära grundlag.

Attacken i New Delhi har utlöst stora nya protester i storstäderna. Nu vill båda sidor i konflikten att Högsta domstolen ska titta på den nya lagens giltighet. Chefsdomaren har dock meddelat att det kommer att ske först när våldet upphör.