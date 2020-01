Plundrare och pyromaner gripna i Australien

För att skydda de hem som har evakuerats i de branddrabbade områdena i Australien har polisen tvingats kalla in extra resurser. I stora områden hindrar man obehöriga att komma in och polisen säger att man nu kommer att patrullera områdena dygnet runt. Detta efter att polisen i New South Wales har gripit tre misstänkta plundrare.

– Det är ett vedervärdigt beteende och vi kommer inte tolerera det och det gör inte medborgarna heller, säger vice-polischefen i New South Wales efter gripandet.

På en del ställen har invåmarna satt upp handskrivna skyltar med texten "You loot, We shoot" - "Du plundrar, Vi skjuter".



Även misstänkta pyromaner har gripits. Sedan september i fjol har polisen tagit till rättsliga åtgärder mot över etthundraåttio personer som alla misstänks för att på något sätt orsakat vissa av de bränder som rasar i Australien.



Minst 24 personer anklagas för att avsiktligt ha anlagt bränder som sedan har spridit sig. En av de anklagade är en 19-åring som misstänks ha startat sju bränder. Han är frivilligbrandman och därför tog det flera dagar innan polisen började misstänka honom för brotten. Straffet för att ha startat en brand är över tio års fängelse.



Nästan 50 av bränderna tros ha startats av människor som har varit oförsiktiga med att kasta glödande cigarettfimpar i det torra landskapet.



På fredag, när en ny våg av kraftiga vindar och höga temperaturer väntas komma in, tros skogsbränderna i sydöstra Australien ta ny fart. Två stora bränder riskerar att slås ihop till en jättebrand. Om det sker kommer en eldfront på upp emot femtio mil att bildas.