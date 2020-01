Flera australiska städer ska evakueras

– Myndigheterna har nu kommit med en uppmaning till tre städer i delstaten Victoria att evakuera nu under natten, eftersom det börjar bli sent på kvällen här, säger Sveriges Radios korrespondent Peder Gustafsson.



– Det är ett meddelande som man i stort sett har väntat på hela dagen, för just i dag har det varit en kritisk dag. Det har varit väldigt varmt, mellan 40 och 45 grader, och det har varit väldigt starka vindar. Nu i kväll kan det bli väldigt kritiskt.

Många gator är avstängda, det är långa bilköer för att människor vill ta sig därifrån, säger Peder Gustafsson.



– Det är alltså en tidvis kaotisk situation, men samtidigt råder en väldigt koncentrerad lugn också. För människorna förstår: Vi kan inte hetsa, vi får ta det för vad det är.