WHO larmar – 6 000 döda i mässling i Kongo Kinshasa

Det pågående mässlingsutbrottet i Kongo Kinshasa är världens just nu största och snabbast växande, och enligt Världshälsoorganisationen WHO saknas de resurser som krävs för att stoppa smittspridningen. Mer pengar och uppmärksamhet måste till för att kunna rädda liv, larmade WHO i veckan.

Sen i januari i fjol har det rapporterats in över 300 000 misstänkta fall av mässlingen i Kongo Kinshasa, och i veckan passerade dödstalet 6 000 personer. Så sent som i november passerades 5 000.

Under 2019 vaccinerades 18 miljoner barn i Kongo Kinshasa mot mässling i ett försök att hindra spridningen, men trots ett lättillgängligt vaccin så sprider sig smittan nu ändå snabbt.

Anledningen är förutom brist på pengar, också Kongo Kinshasas många avlägsna och svåråtkomliga platser, och svårigheter att bedriva vaccineringskampanjer i områden som kontrolleras av olika rebellgrupper. Många storskaliga hälsoinsatser möts också med skepsis på många håll i det krigshärjade Kongo.

Parallellt med mässlingsutbrottet pågår också ett utbrott av Ebola i Kongo Kinshasa. Ett utbrott som har fått betydligt mer internationell uppmärksamhet, trots att senaste mässlingsutbrottet har dödat mer än dubbelt så många.