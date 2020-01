Försvarsministern: Nordiska soldater blir kvar i Irak

– Vi ser att koalitionens närvaro är väldigt viktig för stabiliteten i hela den här regionen. Vi ser en risk för instabilitet, som kan leda till terrorhandlingar, om koalitionen lämnar.

Sverige, Norge, Danmark och Finland har alla soldater på plats i den koalition som leds av USA för att besegra IS, eller Daesh som försvarsministern säger.



Länderna är alltså överens om att fortsätta, trots att man just nu, på grund av säkerhetsläget har pausat allt arbete. Nu behövs det ett snabbt möte i koalitionen mot IS, anser de nordiska försvarsministrarna.

De cirka 70 svenskarna är där för att utbilda irakiska soldater och de befinner sig på en amerikansk bas norr om Iraks huvudstad Bagdad som flera gånger har beskjutits de senaste veckorna.

– Vi vill ju komma igång med träningsverksamheten igen men vi har inte kommit till det läget än. Beskedet från Iraks regering är också viktigt.

Dagens försvarsministermöte hölls på en ny linje för krypterade videosamtal som har upprättats mellan de nordiska länderna för att man snabbt ska kunna samråda på ett säkert sätt, särskilt i krislägen.