Jouråklagare blir mer tillgängliga för polisen

– Det innebär att de åklagare som har jour inte längre behöver läsa upp handlingar, när de ska begära någon häktad eller skicka in framställan om försvar, utan istället kommer man skicka in det här elektroniskt till domstolen. Det innebär att polisen kommer att kunna få tag på åklagare i mycket större uträckning, det säger Emma Berge, åklagare och ordförande i Saco-S föreningen vid Åklagarmyndigheten.



Dygnet runt finns det flera åklagare i tjänst för att kunna fatta snabba beslut som till exempel om att anhålla en person eller genomföra en husrannsakan. Även domstolarna är tillgängliga men under en mer begränsad tid.

En jouråklagare ansvarar ofta för ett stort område med flera domstolar och tidigare har mycket av jouråklagarens tid, till exempel under helgernas förmiddagar, gått åt till att ringa varje berörd domstol och läsa upp de framställningar som skrivits under natten. Något som varit mycket tidskrävande menar Emma Berge.



– Det här har varit en jättestor arbetsmiljöfråga, det tar väldigt mycket tid. Man ser att det är kö, man vill kunna vara tillgänglig för polisen och istället sitter man och ringer till domstol och läser upp handlingar, det känns som om man lägger resurser på fel saker.



I vissa storstäder har man redan sedan tidigare kunnat skicka handlingar digitalt under helgen. Men i och med domstolsverkets ändrade föreskrifter till domstolarna kommer nu åklagarnas handlingar kunna skickas digitalt i hela landet. Och det här är bra för alla inblandade i rättskedjan menar Emma Berge:



– Det är bra för polisen för att polisen snabbare kan få en försvarare på plats för att kunna hålla förhör, snabbare få beslut om en person ska begäras häktad eller släppas ut och framförallt att de snabbare kan få kontakt med åklagaren under förmiddagen där det tidigare kan ha varit svårt för de har fått sitta i telefonkö.



Och vad får det för betydelse för folk som är misstänkta för brott?



– Det innebär ju att man kanske inte behöver sitta anhållen så länge, det kan ju hända att man behöver ha ett förhör med en försvarare och efter det kan man häva anhållandet. Alla tjänar på det här, säger Emma Berge.