Företagsobligationer populärare än nånsin

Och efterfrågan på företagsobligationer finns från sparare och kapitalförvaltare, säger Louis Landeman, chef för kreditanalys på Danske Bank.

– Det är just väldigt låga räntor så det är stor efterfrågan på alternativa ränteprodukter som ger lite högre avkastning.



Förra året gav svenska företag ut obligationer för 200 miljarder kronor, det var nytt rekord och 27 procent mer än året före. Och det som driver på är att företagen ser en chans att kunna låna till bättre villkor via obligationer än att låna från banken.



– Absolut är det så. Företagen upplever att man kan komma ut och låna väldigt billigt. De största företag lånar kanske till en ränta på under en procent. Sen kan det också vara så att vissa företag som växer mycket, vi har många sådana i fastighetssektorn, kan låna lite mer totalt sett. Och de kan då växa lite mer än om de bara lånat hos banken.



Rekord alltså förra året och Louis Landemann tror att det kommer att ges ut nästan lika mycket företagsobligationer i år.



– Så här i inledningen på året så ser det ut som om det är god riskaptit generellt och god efterfrågan på krediter. Dock några orosmoln på himlen är det här geopolitiska riskerna. Men vår bedömning idag är att vi är inne i en form av försiktig återhämtning.



Men skulle det bli en rejäl konjunktursvacka så skulle det direkt påverka företagsobligationsmarknaden?



– Det skulle det absolut precis som att säkerligen skulle påverka aktiemarknaden.



Förutom att den totala mängden företagsobligationer ökade kraftigt förra året så ökade andelen så kallade gröna obligationer ännu mer, alltså då företagen lånar till sånt som har en positiv inverkan på miljön.



– Vi tror att den marknaden kommer att fortsätta att öka väldigt kraftigt på grund av det väldigt stora intresset från investerare att investera i grönt och även fortsatta investeringsbehov från företagen.



- De här investeringsbehoven gäller ju både den privata sektorn och kommunerna. Man ska komma ihåg att kommunerna är en stor delsektor på obligationsmarknaden. Största utgivare av gröna obligationer på hela den svenska marknaden förra året var Kommuninvest som lånade mer än tio miljarder kronor.