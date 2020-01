E22 norr om Kalmar avstängd pga lastbilsbrand

Strax innan kl 07 kom larmet om en brand i en lastbil på E22 utanför Kalmar, i höjd med Ryssbylund i Rockneby. Lastbilen ska ha kört i södergående riktning. Enligt förbipasserande ska det handla om en brand i ett av hjulhusen på lastbilen.

Vägen är just nu avstängd söderut i samband med släckningsarbetet. Prognos just nu satt till ca kl 07:40. Omledning för trafiken sker via Rockneby och Kåremo.

Texten uppdateras