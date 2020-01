Storbritanniens krokiga väg ut ur EU

Här följer en sammanfattande återblick av de viktigaste händelserna.

Hello Europe! Storbritannien blir tillsammans med Danmark och Irland medlemmar i dåvarande EG.

Folkomröstning om att stanna i EG eller inte. Men 67 procent av britterna röstar för att stanna kvar.

Ny folkomröstning om fortsatt EU-medlemskap utlovas av David Cameron. Sedan landet först försökt förhandla om sin relation till unionen.

Britterna väljer ett Brexit med 51,9 procent av rösterna. Tory-ledaren David Cameron lämnar och ersätts av dåvarande inrikesminister Theresa May.

Storbritannien åberopar Lissabonfördragets utträdesparagraf, artikel 50, den formella ansökan om ett utträde ur EU.

Utträdesförhandlingar mellan EU och Storbritannien inleds. Man diskuterar bland annat vad som ska gälla för de EU-medborgare som bor i Storbritannien och tvärtom. Gränsen mellan Irland och Nordirland försvårar.

Brittiska drottningen godkänner utträdeslagen, EU withdrawal bill, efter flera månaders förhandlingar i det brittiska parlamentet.

Utträde ur EU är satt till den 29 mars 2019 klockan 23.00.

Protester och avgångar. Storbritanniens brexitminister Davis Davis och biträdande brexitminister Steve Baker avgår. Utrikesminister Boris Johnsson lämnar sin post. Dominic Raab utses till ny brexitminister. Jeremy Hunt blir ny utrikesminister.

Efter tuffa förhandlingar enas EU och Storbritannien om ett utkast till ett utträdesavtal.

För att garantera att det inte blir en hård gräns på Irland enas parterna om en nödlösning "backstop". Man enas om en övergångsperiod på minst 21 månader från det formella utträdet mars 2019 - 31 december 2020. Förslaget kritiseras från alla håll. Såväl brexitförespråkare som brexitmotståndare är missnöjda.

Omröstning om brexitavtal ställs in.

Oppositionspartiet Labours ledare Jeremy Corbyn debatterar för en misstroendeförklaring mot Theresa May. Hon klarar sig med en liten marginal, 325 röster mot 306.

May förlorar kontroll över sin egen regering.

Parlamentet röstar ja till förslag som för all framtid utesluter möjligheterna till en så kallad hård brexit. Det vill säga att Storbritannien lämnar EU utan avtal. Theresa May argumenterade mot förslaget men fick alltså se sig besegrad.

EU meddelar ny deadline.

Efter att May bett om förlängning av brexitprocessen. Den 10 april samlas EU-ledarna i Bryssel för ett extra toppmöte om brexit. Storbritannien får ytterligare ett drygt halvår på sig. Ny deadline blir 31 oktober.

Theresa May avgår.

Brittiska premiärministern Theresa May meddelar att hon avgår som partiledare för Tories den 7 juni. Det blir sedan den tidigare utrikesministern Boris Johnson som tar över.

Parterna överens om nytt brexitavtal.

Storbritannien och EU är den 17 oktober 2019 överens om ett nytt brexitavtal. Men i det brittiska parlamentet blev det bakslag.

Den planerade omröstningen om avtalet blev inte ens av efter att ett motförslag lagts fram som fick parlamentets stöd.

Ytterligare förlängning.

28 oktober 2019 godkänner EU Storbritanniens begäran om att skjuta upp brexit till 31 januari 2020. Betonat att den extra tiden inte kan användas till att försöka omförhandla utträdesavtalet.



För första gången sedan 1923 går britterna till val i december.

I oktober gick det brittiska underhuset med på nyval i Storbritannien den 12 december.

Det var premiärminister Boris Johnsons fjärde försök under sin korta tid som premiärminister att få till ett nyval.

Storseger för Torypartiet och Boris Johnson. Som nu kommer kunna regera landet de närmaste fem åren med en stark, egen majoritet.

Valet blev en stor förlust för oppositionspartiet Labour och dess ledare Jeremy Corbyn.

Storbritanniens utträde ur EU inleds.

9 januari godkände slutligen brittiska underhuset avtalet om brexit.



Då inleds en övergångsperiod fram till sista december 2020, där Storbritannien inte längre är med i EU men följer EU:s lagar och regler. Under tiden ska EU och Storbritannien förhandla fram ett handelsavtal.

