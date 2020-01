Fler kinesiska städer isoleras

Femmiljonersstaden Shantou vid kusten norr om Hongkong inför flera restriktioner, bland annat kommer all bil- och fartygstrafik in till staden att stoppas. Kollektivtrafiken ställs in och alla som kommer med tåg till staden kommer att testas. Allt för att begränsa ytterligare smittospridning.

Staden Tianjin följer Pekings exempel och stoppar all trafik med långfärdsbussar till och från staden. Samma åtgärder vidtas nu också i tiomiljonersstaden Xian.

I huvudstaden Peking uppmanas invånarna nu att sluta ta i hand, och i stället använda en traditionell kinesisk hälsning utan direktkontakt mellan människor.