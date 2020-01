Gräshoppsinvasion hotar jordbruket i östra Afrika

Det låter som ett rinnande vatten, men det är ljudet av hundratals miljoner gräshoppor som i stora svärmar drar fram över norra Kenya. Träden färgas helt rosa av alla insekter och solen skuggas på himlen där svärmarna drar fram.

Förtvivlade lantbrukare försöker förgäves skrämma bort gräshopporna med skrammel och höga skrik.



Just nu pågår den mest omfattande invasionen av gräshoppor i Kenya på 70 år. De flesta svärmarna har dragit in från Somalia och södra Etiopien och migrerar just nu över norra Kenya.

Det handlar om många djur. En kvadratkilometer kan innehålla 150 miljoner gräshoppor, och en svärm har uppmätts till hela 2 400 kvadratkilometer. Svärmar som den kan äta lika mycket på en dag som hela Frankrikes befolkning.



FN-organet livsmedels- och jordbruksorganisationen, FAO, har slagit larm för att förhindra en hungerkatastrof i de torra områdena som nu drabbats behövs bland annat 70 miljoner dollar för att finansiera besprutning från luften. Om inte insatserna trappas upp hotas på sikt även Uganda och Sydsudan av invasionen.



I norra Kenya ger invasionen många människor nu associationer till Gamla testamentets plågor över Egypten, och förtvivlade småskaliga lantbrukare vädjar till regeringen om hjälp.

Men Peter Munia på kenyanska jordbruksdepartementet säger till kenyansk TV att besprutningen har börjat och att regeringen har kontroll över situationen.