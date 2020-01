Nu presenteras Trumps fredsplan för Mellanöstern

Den har av Trumpadministrationen kallats Deal of the Century, århundradets avtal.



Men palestinska talesmän har redan förkastat fredsplanen. Rådgivaren Husam Zomlot säger till Reuters att fredsplanen är en sorglig del i en politisk teater. Han säger att om den blir verklighet innebär den ett amerikanskt godkännande för Israel att införa ett apartheid system.

Israels premiärminister Netanyahu har anledning att vara mer nöjd. I planen tros Israel bland annat få grönt ljus att annektera de områden där israeliska bosättningar byggts på Västbanken och stora områden med viktiga naturresurser vid Jordanfloden.



Palestinierna föreslås få ett demilitariserat självstyre i palestinska samhällen och städer, men det betyder inte att de får ett geografiskt sammanhängande område då det bryts upp av bosättningar.

Talesmän för bosättarrörelsen är dock kritiska och menar att det i praktiken innebär bildandet av en palestinsk stat och därmed ett hot mot Israel.



Strax blir detaljerna offentliga men palestinierna lär knappast gå med på avtalet, trots att USA också sägs se till att det ska pumpas in pengar i form av investeringar i palestinska områden. Så frågan är vilken framtid "deal of the century" har.



Tajmingen tycks däremot välvald.



Det tar uppmärksamhet från den amerikanska riksrättsprocessen mot Trump och från korruptionsanklagelserna mot Netanyahu. Den Israeliske premiärministern drog idag tillbaka sin begäran om åtalsimmunitet, troligen eftersom han ändå inte hade någon chans att få igenom det i parlamentet Knesset.



Dessutom är det israeliskt val i början av mars och ett fredsavtal som stärker Israels ställning kan ses som en fördel för Netanyahu som i de senaste två valen på mindre än ett år inte lyckats bilda regering.