Dödstalet stiger – fler länder evakuerar sina medborgare

– Viruset är en djävul som ska besegras och Kina kommer att stärka det internationella samarbetet och välkomnar WHO:s deltagande i att sätta stopp för viruset, sa Kinas president Xi Jinping under ett möte med världshälsoorganisationens chef i går.



Siffrorna för döda och smittade av coronaviruset fortsätter att öka och den kinesiska hälsomyndigheten har just nu över 9000 personer under observation misstänkta för att vara smittade.



Flera länder evakuerar nu sina medborgare från Kina.



I morse anlände över 200 japaner från staden Wuhan till Tokyo. När dom landade rapporterade japanska medier att minst fyra av de evakuerade visade symptomen på att vara smittade av coronaviruset. De fyra fördes direkt för vård och kontroll under isolering på ett lokalt sjukhus.



Även Australien och Nya Zeeland säger nu att man tillsammans kommer att ta hem medborgare.

De evakuerade kommer att flygs till Australiensiska Julön där de ska stanna i 14 dagars karantän sa Australiens premiärminister Scott Morrison idag.

I går sa EU-kommissionen att EU-medborgare ska flygas hem från Wuhan. Ett första flygplan skickas idag från Frankrike för att hämta 250 fransmän.



Det influensaliknande viruset har spridit sig utomlands till mer än ett dussin länder. Inget av de hittills bekräftade dödsfallen har inträffat i något annat land än Kina.



Många sydostasiatiska länder följer utvecklingen kring hur det kommer att gå med evakueringen av utländska medborgare från Wuhan.



Flera länder har planer på att genomföra evakuering av sina medborgare, något som världshälsoorganisationen WHO inte ställer sig bakom eftersom det kan leda till att viruset sprids ännu snabbare runt om i världen enligt organisationen.