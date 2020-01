Fortsatta besparingar på Telia

Det här är en process som började redan förra året, säger Telias tillförordnade vd Christan Luiga.



– Det har både varit konsulter och anställda som har minskat.

Vad ser du för året som nyligen har börjat för antalet anställda i Sverige?

– Det kommenterar jag inte innan vi har en diskussion med våra medarbetare och våra fackförbund, men det finns en plan att vi ska kunna vara färre resurser, om det då blir konsulter eller anställda, för att göra det vi gör i dag, säger Christian Luiga.

Telia, som presenterade sitt bokslut för 2019 i dag, har 20 800 anställda. Om man räknar bort köpet av Bonnier Broadcasting har personalen minskat lite under året, framför allt i Sverige.

Besparingar har skett bland annat genom att verksamheter inom företaget slagits ihop.

– En sak vi har gjort är att vi har slagit ihop sex länders it-avdelningar. Det betyder inte att de har flyttat till en ort men de jobbar nu gemensamt i stället för att sitta och knåpa på samma problem.

– Jag har inget specifikt mål på antal anställda utan jag har ett specifikt mål på att koncernen som helhet ska gå ned i kostnader med 2 procent.



Telias vinst har ökat. Före skatt redovisas den till 1,8 miljarder kronor det fjärde kvartalet att jämföra med 1,7 miljarder samma period året innan. Utdelningen till aktieägarna föreslås också öka från 2,36 till 2,45 kronor per aktie.



Telia har nu en ny enhet med tv och media i och med köpet av TV4 och C More. Konkurrenten Com Hem klagade i veckan till EU på att Telia har brutit mot villkoren för affären vad gäller streamingrättigheter.



– Vi har inte gjort något fel, vi har följt de villkor som finns och de är väldigt tydliga för oss från EU, säger Christian Luiga.

Det här är ju en marknad med media som växer för operatörer som Telia till exempel, ska man vänta sig fler konflikter när det gäller mediemarknaden framöver?

– Det har ju varit konflikter historiskt sett också. Och egentligen handlar det väldigt mycket om vem som ska få ta del av kundernas pengar.