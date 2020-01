Rekordlång tunnel i USA tros ha använts av smugglare

– I takt med att vi ökar gränssäkerheten tvingas mexikanska narkotikakarteller under mark för att smuggla in dödliga droger, sade John Callery specialagent vid den amerikanska narkotikapolisen, DEA, vid en presskonferens.



Tunneln är med sina 1,3 km den längsta upptäckta i sitt slag, och uppges innehålla ett avancerat järnvägssystem, elektricitet och hissar. Den visar också på begränsningarna med president Trumps murprojekt, som utmed det här gränspartiet utgörs av höga stålskivor, men som inte hindrade tunneln som byggts 20 meter under marken.

Utgången på den amerikanska sidan påträffades i ett industriområde i San Diego, som tidigare varit slutpunkt för liknande underjordiska gångar. Totalt har 72 tunnlar upptäckts i området sedan 1992.

I det här fallet verkade tunneln vara övergiven när den påträffades av polisen, som av utredningsskäl inte vill avslöja vem man tror ligger bakom bygget. Men området domineras av Sinoaloakartellen vars ledare Joaquin Guzman dömdes till livstids fängelse i USA i juli. Sinaloakartellens narkotikahandel beräknas omfatta två ton kokain och tiotusentals ton med andra droger i månaden. Det mesta hamnar i USA, vars befolkning konsumerar mer olaglig narkotika än något annat land.