Många oroliga för nya coronaepidemin

Smittskyddet i Region Stockholm får nu många förfrågningar om riskerna kring det nya coronaviruset både från Kina-resenärer och från allmänheten. En ny hemsida har byggts upp för att möta oron för den pågående epidemin i Kina.

– Vi har lagt upp en hemsida specifikt för coronavirus. Jämfört med andra diagnossökningar så har den här sidan toppat den här veckan så om vi har 300 sökningar i vanliga fall så har den här sidan toppat med 5 500 - 6 000 sökningar per vecka. Så det finns ett stort informationsbehov, berättar Per Follin, smittskyddsläkare i Region Stockholm.

Det märks också i gruppen kineser som bor och arbetar i Sverige. Det berättar läkaren Bo Liu i Upplands Väsby.

– Jag tror alla kineser i Sverige pratar om det här coronaviruset just nu. Många av de som är i Sverige har familj i Kina som de besökt under det kinesiska nyåret. Men de flesta fick stanna inomhus för att undvika smittan, det blev inget firande. Och nu kommer de tillbaka, säger Bo Liu.

Han berättar om en kinesisk kvinna som nyligen kom tillbaka från den kinesiska staden Wuhan till Göteborg, hon kände sig ordentligt sjuk vid ankomsten och ringde flera gånger till 1177 men fick bara rådet att ta det lugnt och vila.



– Hon var sjuk och försökte få vård, men det fanns nästan ingen beredskap i den svenska vården, enligt henne, säger Bo Liu.

Till slut tog man in kvinnan för provtagning och hon visade sig inte bära på viruset. Enligt Bo Liu visar det på en stor skillnad i hur man ser på epidemin mellan Kina och Sverige.



– Som läkare tycker jag att sjukvården gjorde helt korrekt. Men det var inte det som kineser förväntar sig. Det har varit en helt annan diskussion i det kinesiska samhället. Det var en naiv attityd när vi kom tillbaka från Kina till Sverige, framhåller Bo Liu.

Smittskyddsläkare Per Follin menar att det handlar mycket om att få ut korrekt information om riskerna.

– Ja oron är ju kanske det största just nu i och med att många frågor gäller om man ska undersökas och behöver komma in för bedömning. Personer som har rest och kommer från Kina är de enda som är i riskzonen just nu. För övriga medborgare finns ingen risk att röra sig på stan och tro att man drabbas. Just nu så finns andra luftvägsvirus som sprids, däribland den här säsongsinfluensan där vi förväntar oss en topp sent i februari, eller i början på mars, säger Per Follin.