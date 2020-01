Brittiska parlamentariker tog farväl i Bryssel

– Jag ville inte bara sitta på mitt kontor, så jag tänkte, låt oss få ut folk och fira, och dela med sig av sin kärlek, säger Magid Magid, en av de brittiska EU-parlamentariker från det gröna partiet som nu lämnar EU mot sin vilja.

Folk runt omkring kramas och dricker öl ur plastmuggar på Place Luxembourg, torget utanför Europaparlamentet, där EU-anställda brukar samlas på torsdagskvällarna efter jobbet.

För många av britterna är det här sista gången.

Kollegan Scott Ainslie är också där i en t-shirt med texten See you soon. Han ger svenska kollegan Alice Bah Kuhnke en lång kram. Han mår dåligt, säger han.

– Jag tillbringade en månad i Jönköping som student. Jag besökte Stockholm, Göteborg. Jag är europé, du är europé, vi är alla européer. Vi borde arbeta tillsammans. Det känns som om min identitet har stulits från mig av en mörk kraft, säger han.

I en lokal några gator bort, anordnar Ellie Chowns, en annan brittisk parlamentariker, en ceilidh. En skotsk folkdans där man dansar i ring, hand i hand och byter partners.

– Jag ville avsluta brexit så, det är ett sätt att säga att vi vill bevara de nära banden mellan Storbritannien och EU, säger hon.

Hela veckan här i Bryssel har varit full av sådana här känslosamma symboliska budskap från de som är brexit-motståndare. Många har pratat om att komma tillbaka till EU. Men de flesta inser att det kommer dröja länge, om det ens kommer ske.

På Place Luxembourg, avslutar Magid Magid konserten han anordnat med en av hans generations största brittiska klassiker.