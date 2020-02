Första dödsfallet i coronaviruset utanför Kina

Runt om i världen har nu fler än 13 700 personer nu bekräftas vara smittade av viruset. Över 300 personer har nu avlidit efter att ha smittats av viruset.



Det är en 44-årig kinesisk man från Wuhan som var på semester i Filippinerna som är det första dödfallet att rapporteras utanför Kina till följd av coronaviruset. Han insjuknade för drygt en vecka sedan. Även om detta är den första bekräftade dödsfallet på grund av coronaviruset utanför Kina så säger Världshälsoorganisationen, WHO, att detta inte är ett lokalt fall. Mannen var smittad av viruset redan när han kom till Filippinerna. Han var partner till det första rapporterade fallet av smittade i Filippinerna.



Efter dödfallet har landets president Rodrigo Duterte utvidgat det tillfälliga reseförbudet för besökare från Kina. Det innefattar nu människor som besökt fastlandskina, Hongkong och Macau de senaste veckorna. Beslutet betyder att Filippinerna följer flera andra länder att så gott som blocka alla som varit i Kina de senaste veckorna från att komma in i de olika länderna. I går införde Australien och USA stopp för alla som varit i Kina de senaste veckorna från att få resa in i de två länderna.

Undantagna är egna medborgare och permanentboende. Coronaviruset har nu spridit sig till mer än 25 länder runt om i världen och allt fler länder inför restriktioner för sina medborgare att få resa till och från Kina.