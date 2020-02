Coronaviruset påverkar Thailands ekonomi

– Antalet kunder har minskat sedan Coronautbrottet och kinesiska turister är klart färre, säger Wannee Phornchai Thipparat som säljer fruktdrinkar i centrala Bangkok.

Hon är en de tusentals försäljare som tydligt märker av att antalet kinesiska turister till Thailand har minskat. Orsaken är Coronaviruset och att Kina infört reserestriktioner för sina medborgare.

Thailands turistindustri är beroende av kinesiska besökare. Drygt en fjärdedel av de nära 40 miljoner årliga utländska besökarna i landet kommer från Kina. Eftersom de kinesiska turisterna är så många så märks bortfallet direkt.

Hotell, utflyktsarrangörer och andra som är beroende av turister säger att man förlorar stora inkomster varje dag. Tusentals guider, chaufförer och hotellanställda är nu utan kunder och riskerar att förlora sina jobb och inkomster. Allt fler säger att regeringen måste göra något för att se till att människor inte förlorar sina jobb.

Enligt siffror från TAT, som är Thailands turistorganisation, så befarar man att antalet kinesiska turister kommer att minska med åttio procent under årets första 4 månader. TAT säger att det skulle innebära ett inkomstbortfall på motsvarande 30 miljarder kronor för turistnäringen.

Enligt University of Thai Chambers of Commerce, den Thailändska handelskammarens universitet, så kan Corona utbrottet kosta landet motsvarande nära 50 miljarder kronor i förlorade inkomster för turism, import och export under första kvartalet i år om inte utbrottet stoppas.

I de stora galleriorna är lyxbutikerna i stort sett tomma på folk. I vanliga fall svarar kinesiska kunder för nästan 70 procent av omsättningen där.

Supian Chaiyakhet har under flera år sålt frukt utanför ett hotell i Bangkok där det brukar bo många kineser.

– Först minskade antalet europeiska turister på grund av den starka lokala valutan och nu minskar antalet kinesiska turister och det påverkar hur mycket jag säljer. Förra året var ett bra år, men nu går det sämre säger Supian.