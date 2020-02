”Valstrateg beskrev det som en total härdsmälta”

– Det tycks ha varit flera saker som spelat samman. Bland annat är det en app som introducerades som skulle användas i vallokalerna för att rapportera in till valcentralen tycks inte ha fungerat, alternativt så har vissa funktionärer inte vetat hur dem skulle använda den. Dessutom när problemen uppstod tog man till den gamla metoden och skulle ringa in resultaten men det var ingen som tog emot samtalen, säger Anders Ask och fortsätter:

– Detta har lett till något som en valstrateg från Demokraterna beskrev som en total härdsmälta. Nu år man alltså försöka räkna och kontrollräkna rösterna för hand.

Spelar det någon roll att det drar ut på tiden?

– Om det här valet hade legat senare det här året hade det nog inte fått så stor uppmärksamhet, för det händer nästan varje gång det är val i USA att någon delstat eller något valdistrikt har problem av teknisk eller organisatorisk karaktär. Men just för att Iowa ligger först och sätter tonen för kommande primärval så har både USA:s och världens blickar varit riktade mot Iowa och därför spelar det en viss roll.

När kan man tänka sig att det kommer ett resultat?

– Enligt de ansvariga ska det komma under tisdagen, alltså under dagen i dag, så någon gång under de närmsta timmarna kan vi hoppas och tro att det kommer ett resultat.