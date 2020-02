Coronaviruset kan skapa problem för bilindustrin

– Ja, det bedömer jag. För en hel del av komponenterna tillverkas fortfarande i Kina, men effekten av det här får vi vänta på eftersom transporter oftast sker på båt, säger Fredrik Sidahl, vd på branschorganisationen FKG, till Ekot.

Svensk fordonsindustri kan alltså på sikt komma att påverkas negativt och få brist på delar som behövs i produktionen, på grund av coronaviruset som har gjort att fabriker håller stängt i Kina, säger Sidahl.

– Det betyder att man inte kan tillverka komponenter, säger han.

Eftersom de flesta leveranser av delar från Kina till Sverige sker med båt, kommer det dröja ett antal veckor innan det här eventuellt märks av i Sverige, menar Sidahl.

– Så skulle den här epidemin stanna på mellan sex och åtta veckor kan man täcka upp den förlusten, alltså båtar som gått utan last under några veckor, med att flyga in material. Men sådana åtgärder kommer kosta väldigt mycket pengar, säger han.

Den sydkoreanska biltillverkaren Hyundai blev i dag första stora biltillverkare som ska stoppa produktionen utanför Kina, på grund av just störningar i leveranserna till följd av coronaviruset.

Sedan tidigare har många biltillverkare stoppat produktionen i Kina, efter riktlinjer från kinesiska myndigheten.

Ingen av de stora svenska fordonstillverkarna AB Volvo och Volvo Cars har några sådana problem som Hyundai rapporterar om nu. AB Volvo, Sveriges största företag, har kinesiska leverantörer, men har än så länge inte haft några störningar i produktionskedjan.