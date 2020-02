Brister i vård och omsorg för intellektuellt funktionsnedsatta

– Det finns allt från folk som har jättedålig munhälsa och behöver till tandläkaren för att fixa tänderna, till folk som har fel skostorlek, till att man kanske har problem med övervikt och kan få råd om hur man ställer om sin kost men i vissa fall också kan behöva gå till doktorn, säger projektledaren Gerda Nilsson Tjernström.

Testerna har också visat att vissa deltagare haft grava synfel - men inte glasögon.

Det är första gången i Sverige och Norden som mer än 1000 olika hälsoundersökningar, inom det internationella programmet Healthy athletes, gjorts på 250 personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Nästan 200 volontärer, bland annat läkare, tandläkare, psykologer och sjuksköterskor har ställt upp och jobbat gratis på Campus i Östersund. Undersökningarna har vänt sig till både deltagare i Special Olympics uttagningstävlingar men också personer på LSS-boenden i Jämtland.

Av de 150 personer som kollat synen behöver nästan hälften glasögon, men många har inte haft det eller så har de haft fel styrka. Efter undersökningarna har alla deltagare med synfel fått glasögon gratis.

En viktig insats eftersom många inte har råd med varken glasögon eller undersökningar, säger den spanska tränaren Jose Angel Alonso.

– A lot of them need glasses so its important to them, this healthy program.

Why is it important?

– Some of them haven't got economic possibility to buy this, or go to the doctor to check.

Men det är inte bara hos de utländska deltagarna i uttagningarna till Special Olympics vinterspel nästa år som hälsan sviktar.

– Man blir alltid förvånad att det finns vissa mer allvarliga saker som man upptäcker även i ett land som Sverige, som ändå har en väldigt bra sjukvård, säger projektledaren Gerda Nilsson Tjernström.

Bristerna beror dels på okunskap men också att personer med intellektuell funktionsnedsättning kan ha svårt att uttrycka sig.

Inom Special Olympics Sverige kommer man nu att fortsätta jobba nationellt med det särskilda hälsoprogrammet.