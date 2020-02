Trump frias i riksrättsprocessen

Demonstrationer utanför kongressen strax efter att senatorerna har röstat. Här menar många att det inte blev någon riktig rättegång eftersom senaten inte kallade några vittnen. Kärnan i anklagelserna mot Trump är misstanken om att han ska ha använt sin presidentmakt för egen vinning när han stoppade militärbiståndet till Ukraina och samtidigt bad landets ledare inleda utredningar av hans politiska motståndare. Ana som kommit hit för att protestera mot friandet säger att hon är besviken på senatorerna.



– Jag är bekymrad över allt som Trump står för och tanken på att han nu har fått ett kvitto på att det bara att göra samma sak igen skrämmer mig, säger Ana.



Men långt ifrån alla amerikaner känner som Ana. Trump har under riksrätten ökat i popularitet, vilket också senatens majoritetsledare Mich McConnel påpekade under en presskonferens precis efter omröstningen.



– Presidenten har just nu de högsta popularitetssiffrorna sen han tillträdde, sa Mich McConnel som menar att riksrättsprocessen varit en förlustaffär för demokraterna.



Men Ana i demonstrationståget ser snarare utgången som ett incitament för att fler demokrater bör engagera sig inför valet i höst.



– Det viktigaste är att få folk att rösta, säger Ana.

Hon tycker att det var värt att ställa Trump inför riksrätt även om det mesta hela tiden pekat på att han skulle frias, eftersom åtalet för alltid kommer finnas med i historieböckerna.