Corona-drabbade fartyget: passagerare går nakna

Det japanska utrikesministeriet meddelar nu att karantänen förlängs till 19 februari, skriver Reuters.

Samtliga passagerare hålls nu instängda i sina hytter. En är britten David Abel som regelbundet postar videosnuttar på Facebook där han berättar om livet ombord under karantän.

– Kaptenen meddelade för 45 minuters sedan att vi ska ta tempen, säger David Abel och tittar in i kameran.

Samtliga passagerare har fått termometrar för att regelbundet undersöka sig själva.

Tillvaron på lyxkryssaren har sedan karantänen inleddes övergått i något liknande ett fängelse. Passagerarna hålls isolerade i sina hytter och får måltider levererade till dörren.

Ytterligare ett problem är att det inte längre går att få sina kläder tvättade ombord, eftersom det innebär en smittrisk för personalen att hantera de karantänsattas smutstvätt. Men David och hans fru har funnit en lösning.



– Varje gång jag ska visa mig framför kameran sätter jag på mig skjortan, jag skyler mig, men annars går jag och min fru nakna mest hela tiden.

Men enligt David är det ändå ok ombord. Mer oroar han sig för dem som hålls i fönsterlösa hytter. Dessa passagerare har nu börjat släppas upp i omgångar på däck för att rastas under noga övervakning. Då gäller munskydd, handskar och minst en meter i avstånd mellan passagerarna.



David själv har balkong och det är från den han spelat in sin senaste video. Hans filmer ses av tiotusentals världen över, och han ser en viktigt uppgift i att berätta för omvärlden om tillvaron ombord.

Men nyss fick han en påringning från kapten, vilket han misstänker beror på hans aktivitet i sociala medier.



– Jag hoppas för guds skull att det inte skapar ett problem ombord, med tanke på filmerna jag spelar in. Men de håller världen informerad, i synnerhet passagerarnas släktingar och familjer.