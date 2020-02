Stormen ökar i kraft - tusentals utan ström

Polisen i Skåne har gjort en sammanställning av så kallat stormrelaterade händelser. Många träd och mycket vatten är det på de skånska vägarna.

Den lokala tågtrafiken har ställts in av Trafikverket i främst Skåne, Halland och Bohuslän.

Många flyg till och från London och olika destinationer i Tyskland har ställts in under eftermiddagen och kvällen på Arlanda och Landvetter. Även i morgon förmiddag är flera flighter inställda.

Öresundsbron och Uddevallabron är stängda.



SMHI har kvar sin klass 2-varning för hela västkusten samt Öland och Gotland. I Västra Götaland varnas även för kraftigt regn som kan ge uppemot 35 millimeter.