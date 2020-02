Kinas skolor håller stängt

Istället mobiliseras nu en landsomfattande distansundervisning, där elever studerar hemifrån tills det att viruset är under kontroll:

– Det mesta av undervisningen kommer direkt från läraren, antingen genom live-sändningar via en app, eller redan inspelat videomaterial, säger 34-årige Wang Fang vars 7-årige dotter idag började i skolan efter nyårsledigheten.



Men all undervisning sker på distans. Skolorna i mångmiljonstaden Zhengzhou där de bor är precis som skolor över hela landet stängda på grund av coronaviruset.



Och så kommer det vara i Zhengzhou i minst två veckor till, berättar Wang Fang. Därefter får vi se, har myndigheterna sagt:



Det handlar om totalt 270 miljoner kinesiska elever och studenter som på olika sätt påverkas av coronaviruset.



Regeringen mobiliserar nu nationellt, och kallar kampanjen för "stoppa lektionerna, men inte lärandet". Nästa vecka sjösätts en ny nationell digital plattform med utbildningsmaterial för hela grundskolan.



Även i Peking har skolor startat distansundervisning idag.



Läraren Leigh Childs som undervisar en klass 7-8 åringar vid en internationell skola i Peking berättar att den här veckan är lite av en testvecka, där också reaktioner från föräldrarna kan samlas in.



– Det är tur att virusutbrottet sker i vår moderna tid när det finns internet och eleverna är vana vid undervisning online, säger Leigh Childs:



34-årige mamman Wang Fang I Zhengzhou tror inte att myndigheterna kommer öppna skolorna förrän faran är över på riktigt.