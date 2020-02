Vänstermannen Bernie Sanders vinner

Ekots Ginna Lindberg kommenterar:

– Resultatet i New Hampshire ger en bra bild av var demokratiska partiet befinner sig: inför ett ideologiskt vägval. De två ledande kandidaterna skiljer sig åt på flera sätt. Bernie Sanders, anti-etablissemangs-senatorn från Vermont, talar om politisk revolution och beskriver sig som "demokratisk socialist". Han ligger i ledning tätt följd av Pete Buittigieg, fd borgmästare från South Bend, som politiskt ligger närmare mittenfåran i partiet. De två toppkandidaterna skiljer sig åt både politiskt och i framtoning. Sanders, 78, är den äldste av presidentaspiranterna. Buttigieg, 38 år, är den yngsta. Frågan är vilken ideologisk väg partiet ska gå? Det kan bli avgörande både för presidentvalet i höst 2020, och för partiets framtida politiska kurs.

Är det Sanders och Buttigieg det kommer att stå emellan?

– Det är för tidigt att säga, men historiskt brukar resultaten i de två första delstatsvalen ha stor betydelse. De som vinner här tenderar att gå långt. Men det finns fler aspiranter att hålla ögonen på. Den stora skrällen i New Hampshire är att den relativt otippade Amy Klobuchar, senator från Minnesota, kom på tredje plats. Hon är en mittendemokrat som politiskt ligger nära Pete Buttigieg. Den tidigare vicepresidenten Joe Biden floppade rejält i primärvalet med en femteplats, men hoppas på uppsving i senare delstatsval. Michael Bloomberg, tidigare borgmästare i New York, smyger i kulisserna än så länge. Han kommer ge sig in i primärvalskampen först i mars månad, en ovanlig taktik.

Vad händer nu?

– Nu smalnar fältet av och några kandidater hoppar av. Nästa delstater som röstar är Nevada och South Carolina, följt av den så kallade supertisdagen 3 mars då femton delstater röstar samtidigt. För presidentaspiranterna gäller det att få ut sitt politiska budskap och engagera väljarna. Men det handlar också om pengar, att få in ekonomiska bidrag från lojala anhängare för att kunna driva kostbara valkampanjer vidare.