Närmare 1400 döda i coronaviruset i Kina

Filmer visar hur mer än 3000 sjukvårdsarbetare flygs in till staden Wuhan där den stora smittspridningen av coronaviruset började. På statlig kinesisk TV syns grupper av sjukvårdspersonal i munskydd gå genom flygplatsen, de ska bland annat arbeta inom intensivvården.



Men det är ett riskfyllt jobb, enligt nyhetsbyrån Reuters har sjukvårdsarbetare saknat rätt sorts masker och annan utrustning för att skydda sig själva mot smittan. Bland de smittade av coronaviruset i Kina finns nu mer än 1700 sjukvårdsarbetare och antalet stiger, uppger kinesiska myndigheter.



De flesta som arbetat i sjukvården och smittats av viruset finns just i staden Wuhan. Hittills har sex personer som har arbetat inom sjukvården dött av viruset. Efter att den 34-årige läkare som först slog larm om smittan dog så har kritiken växt mot hur kinesiska myndigheter har hanterat hälsokrisen och myndigheterna anklagas för att försöka kontrollera och begränsa informationen om smittspridningen.



Enligt aktivister så har två medborgarjournalister som rapporterat om epidemin försvunnit, en av dem har tidigare spridit filmer från överfulla sjukhus i just Wuhan. Enligt vänner slutade en av journalisterna plötsligt att svara på samtal eller meddelanden och sen stängdes hans telefon av.