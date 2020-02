Miljardär kliver in i den demokratiska primärvalsstriden

Det här var demokraternas nionde debatt under primärvalssäsongen, men det var första gången som den före detta New York-borgmästaren Michael Bloomberg deltog. Det var också den första debatten som det slog ordentliga gnistor om.



– Vi tar en stor risk om vi väljer att försöka byta ut en arrogant dollarmiljardär mot en annan likadan person, sa senatorn Elizabeth Warren när hon jämförde Bloomberg med Donald Trump.



Udden var många gånger riktad mot de två kandidaterna som leder i de nationella opinionsundersökningarna, Bernie Sanders och Michael Bloomberg.



Bloomberg kritiserades för Stop and Frisk, en bestämmelse under hans tid som borgmästare i New York som gjorde det möjligt för polisen att visitera personer de ansåg vara misstänkta. Framförallt var det afroamerikaner och latinos som stannades och muddrades och förfarandet har kritiserats för att utgöra rasprofilering.



Bloomberg kritiserades också för sexistiska kommentarer och för att hans företag ingått sekretessavtal med kvinnor som kan ha utsatts för sexuella trakasserier på jobbet.



– Det här är en miljardär som kallar kvinnor feta, och som använder sig av uttryck som "lesbisk med hästansikte", sa Elizabeth Warren.



Michael Bloomberg försvarade sig och lyfte fram att han är en affärsman som har vad som krävs för att slå Donald Trump.



När Bernie Sanders kritiserade det faktum att Bloomberg är dollarmiljardär sa Bloomberg att demokraterna kommer att förlora på att ha en sådan debatt och anklagade Sanders för att förespråka kommunism.

På lördag håller Nevada sitt nomineringsval, den blir den tredje delstaten i ordningen att hålla val under primärvalssäsongen.



Än så länge leder Bernie Sanders i opionsundersökningarna.