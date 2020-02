Nya terrorlagen – åklagare tror på effekt

Den nya lagen gäller från den första mars, och innebär att det blir straffbart att ha vissa former av samröre med en terroristorganisation. Det kan till exempel handla om att hantera vapen, explosiva varor eller fordon.

Tidigare är det straffbart att till exempel förbereda, resa, rekrytera eller utbilda för terroristbrott – men då måste det alltså bevisas att syftet var just att begå ett terroristbrott – och där skiljer sig alltså den nya lagen, där det räcker att gärningen kan anses stärka eller stötta terrorgruppen.

– Det innebär ju i praktiken en bevislättnad för oss. Och det tycker vi ju är bra naturligtvis, säger Per Lindqvist.

Bevisningen i dessa mål kommer sannolikt att till stor del handla om vittnesmål och material från sociala medier, tror Per Lindqvist. De senaste åren har det förekommit bilder och filmer där svenskar som anslutit sig till terrorgruppen IS synts med både vapen och fordon - och det är sådant som i framtiden kommer vara straffbart, bedömer Per Lindqvist.

– I de här ärendena har ju Säkerhetspolisen ett omfattande samarbete med sina motsvarigheter i andra länder, och jag har gott hopp om att vi ska kunna bevisa den här typen av gärningar som vi nu har en lagstiftning att använda för.