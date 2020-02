Avtal mellan USA och talibanerna kan bli verklighet

Med start tidigt imorgon ska våldet trappas ned i Afghanistan, om det lyckas kommer parterna att skriva under en överenskommelse sju dagar senare, den 29 februari.



Våldsnedtrappningen innebär att alla parter kommer avstå från attacker, skriver nyhetsbyrån AP, det inkluderar bombattentat, självmordsattacker och robotanfall.



Avtalet, som om det blir verklighet ska skrivas under i Doha i Quatar, kan bli det första steget mot att USA kallar hem sina trupper från Afghanistan, USA:s längsta krig någonsin som pågått i 18 år.



Utrikesministern Mike Pompeo skrev i sitt uttalande att avtalet kommer att vara ett första steg mot ett permanent eldupphör och att det kommer att innebära att Afghanistan aldrig kommer användas som en bas för attacker mot USA och USA:s allierade.



Överenskommelsen inkluderar även att 5 000 talibaner ska släppas från afghanska fängelser, men den uppgiften har inte bekräftats av den afghanska regeringen.



Om planen fungerar ska USA kalla hem tusentals amerikanska soldater som är stationerade i landet, men Pentagon väntas fortsatt vilja ha en militär närvaro i Afghanistan för att bekämpa terrorstämplade organisationer som al-Qaida och IS.



Samtidigt finns det många orosmoln och hot mot en omfattande fred, bland annat den politiska instabiliteten i Afghanistan och det faktum att det finns grupper som har intressen av att konflikten ska fortsätta.