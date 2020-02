Hultqvist vill ha bred försvarsuppgörelse

Det fattas enligt Försvarsmakten cirka 50 miljarder kronor för att förverkliga den förstärkning av försvaret som föreslogs av politikerna i Försvarsberedningen, men några ytterligare pengar är inte Peter Hultqvist beredd att skjuta till.

Försvarsberedningen kom förra året med förslag som kraftigt förstärker försvaret. En ökning med fem miljarder per år vilket blir 25 miljarder i nivåhöjning till 2025. Men när Försvaret kom med sin konsekvensanalys i november förra året, upptäcktes att Försvaret redan använt pengar som enligt politikerna skulle ingå i satsningen.

I en rapport som Peter Hultqvists departement tagit fram konstateras att det fattas 50 miljarder kronor åren 2021-25. Försvaret motiverar enligt rapporten sin satsning med att det är en nödvändig grundplåt för att utbyggnaden av Sveriges försvarskapacitet ska kunna fungera.

Peter Hultqvist godtar det argumentet.



Övriga partier har på senaste tiden deltagit i en analysgrupp under ledning av Peter Hultqvist, men har inte kunnat ta del av hemliga försvarsuppgifter och saknar därför fullständigt underlag. Enligt Mikael Oscarsson, Kristdemokraterna, och fyra andra partier, måste försvarsberedningen kallas in på nytt, där får deltagarna skriva under försäkran om att inte avslöja känslig information och kan få en fullständig bild säger Mikael Oscarsson.

Peter Hultqvist säger att arbetet med att förbereda försvarspropositionen, förslaget till försvarssatsning dom kommande fem åren som ska läggas i höst, har gått in i en ny fas. Partierna kommer att bjudas in till förhandlingar inom kort.