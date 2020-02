Guaidó utlyser marsch – för att återta parlamentet

– Låt oss marschera och tillsammans ta oss in i parlamentet. En marsch där vi visar vår styrka, reser oss hela Venezuela, sa Juan Guaidó när han igår höll tal inför anhängare i Caracas.



Oppositionen hävdar att de förbjudits från att komma in i parlamentsbyggnaden sedan den 5 januari i år, då det regerande socialistpartiet lyckades ta över talmansposten under kuppartade former.

Guaidó, som erkänns som interimspresident av nästan 60 länder, just i kraft av talman för parlamentet, kräver nu att president Nicolás Maduro utlyser inte para parlamentsval, som enligt grundlagen hållas i år, utan också presidentval.

Oppositionen förhandlar just nu med regeringspartiet om att tillsätta en ny valdomstol.



– Presidentvalet som hölls i maj 2018 präglades av fusk, det var i praktiken inget val och därför har vi ingen legitim president utan bara Guaidó som interimspresident, säger Milagros Eulate, oppositionell parlamentsledamot.

Men kravet på presidentval avfärdas av socialistpartiets parlamentariker Tania Diaz.



– Oppositionen har inte tillräckligt starkt väljarstöd för att begära ett nytt presidentval. Guaidó är bara Donald Trumps hantlangare, säger Tania Diaz, som menar att oppositionspolitikerna ljuger när de hävdar att de förbjudits från att komma in i parlamentet, trots att det finns dokumenterat på video.