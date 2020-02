SMHI: Det kan bli fler klass-3 varningar

– Det kom ganska mycket nederbörd igår. Det har lett till att läget i de här vattendragen är ganska kritiskt. Vi har vattenflöden som inträffar i snitt en gång vart femtionde år, säger han.

Det är en längre tid av återkommande stormar och nederbörd som har lett till de här ovanligt höga vattenflödena, som alltså bara uppträder ungefär en gång vart femtionde år. Och på flera håll är det ingen bättring i sikte. När det gäller Nissan kommer det att kulminera inom några dagar men Lagan kommer fortsätta stiga under nästa vecka.

– Det här kommer pågå under lång tid, säger hon.

På andra håll i södra Sverige är det klass 2-varningar för sammanlagt åtta vattendrag, bland andra Säveån, Viskan och Ätran. I flera vattendrag stiger vattnet och det kan leda till fler klass 3-varningar säger, Richard Alpfjord Wilde.

– När det gäller Ätran är vi upp till den nivå som är väldigt nära klass 3. Det beror på hur nederbörden under veckan utvecklar sig. Även i den sydligaste delen av Sverige har vi Helge, Mörrumsån och Ronnebyån. Alla de tre stiger just nu och kommer stiga framöver. Det är möjligt just nu att vi får fler klass 3-varningar, säger han.

Varken väg- eller tågtrafiken påverkas annat än på enstaka ställen. Det ligger nedfallna träd på några småvägar i Halland och Kronoberg och enstaka tåglinjer är avstängda, till exempel Uddevalla-Strömstad.

Men de höga vattennivåerna ställer till stora problem på sina håll. I Ljungby har vatten trängt in i elverket. Under hela dagen har man byggt vallar och pumpat ut vatten berättar, elnätschefen Jan Olsson:

– Nedsidan har vi tre meter högre nivåer än normalt kan man säga, vilket betyder att vattnet tränger in i huset. Vi har nästan 8,9 pumpar igång där inne.