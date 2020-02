”Gräshoppsinvasionen en effekt av klimatförändringar”

– Det är en mycket skör situation, och det handlar helt och hållet om klimatförändringarna sade Jamrik Muturi John i en intervju med Ekot nyligen.

Han är ansvarig för jordbruksfrågor i Embu County i centrala Kenya, ett av de områden i Kenya och hela östra Afrika som de senaste veckorna sett våg efter våg av miljarder gräshoppor invadera jordbruksmarker och äta upp grödorna.

I Kenya kom man just ur en period av torka och svaga skördar under under två år, och de ovanligt kraftiga regn som kommit istället och som gett upphov till gräshoppornas explosiva fortplantning förvärrar problemet, säger Jamrik Muturi John.

Enligt FN:s jordbruksorgan FAO är det en serie oväntade och ovanliga klimatrelaterade fenomen både över Arabiska halvön och i östra Afrika senaste ett och ett halvt året som satt igång invasionen. Och att det finns en koppling till ett förändrat klimat får medhåll av FN:s generalsekreterare Antonio Guterres.

– Situationen blir värre för varje dag, sa Antonio Guterres nyligen och vädjade till internationella samfundet att hjälpa de drabbande länderna i Östafrika. Lokalt i Embu County uppskattar man att i genomsnitt 20 procent av alla grödor är förstörda. Men de flesta som odlar här gör det för eget bruk, och många har nu ingen mat alls kommande månader.

– Jag är rädd för vad som ska hända nu, säger Merim Bura, vars hela skörd gick förlorad till gräshopporna i förra veckan.