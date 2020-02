Fler asylsökande till Europa – första gången efter flyktingkrisen

Syrier fortsätter att fly sitt krigshärjade land och är fortfarande den största gruppen asylsökande i Europa.



Afghanerna är nästan lika många och under förra året kom än fler än tidigare. Men den största ökningen hänger ihop med utvecklingen i Venezuela, förra året var de dubbelt så många som året innan.



Drygt 714 000 asylansökningar lämnades in i EU:s medlemsländer, Norge och Schweiz under förra året, uppger EU:s asylkontor EASO.

Det är hälften av dem som kom under den så kallade flyktingkrisen 2015, men en ökning igen efter åren 2016-17-18 då siffrorna sjönk.



EASO konstaterar i sin rapport för 2019 att det är inte via båtar över Medelhavet som ökningen sker utan det är venezuelaner, colombianer och centralamerikaner som kan resa in i EU utan visum som hoppar av och söker asyl på plats.



Att USA:s president Trump har täppt till landets gräns söderut och försvårat för personer från våldsländer som El Salvador, Honduras och Guatemala att ta sig in i USA sätter spår i Europa. En del söker sig hit i stället, särskilt till Spanien men också Frankrike, Belgien och även Sverige.



EASO skriver att ungefär en tredjedel av de asylsökande godkänns – praktiskt taget alla från Syrien, men acceptansen för andra nationaliteter skiftar.