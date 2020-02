Görans bil översvämmades på parkering

Magnus Adolfsson jobbar på Ica i Valdemarsvik och berättar hur det var när han kom till jobbet i morse.

– Jag kom fram till butiken, låste upp och såg att det var helt ström löst. Sedan vände jag mig om hur vattnet kom forsande. Då hade fördämningen brustit, så vattnet höjdes med ett par decimeter medan jag låste upp dörren. Det var lite rörigt, måste jag säga, säger han.



Översvämningen har påverkat en del fastighetsägare, som fått in vatten i sina källare, men situationen ser nu bättre ut efter att räddningstjänsten under dagen lagat skyddsbarriären och jobbat med att pumpa bort det vatten som lagt sig över Centralplan i Valdemarsvik, berättar Per Nisser vid räddningstjänsten Östra Götaland.

– Just nu ser det rätt så gynnsamt ut. Barriären ser ut att hålla och vattnet har sjunkit två decimeter sedan i morse, säger Per Nisser.



Översvämningen orsakade även strömavbrott i centrala Valdemarsvik. Vid lunchtid var strömmen tillbaka, men översvämningen har också fått andra konsekvenser. Bland annat för Göran Trysberg, vars bil översvämmades ståendes på en parkering.

– Den stod i vatten och gick inte att starta. Vattnet var inne i bilen.