Snabbare svar hos SOS Alarm

Nu visar en årsrapport från företaget att svarstiderna under förra året kortades.

Maria Khorsand, VD på SOS Alarm, tror att förklaringen är en ändrad företagskultur.

– Huvudanledningen är för att vi har jobbat med vår kultur, och skapat tillit. Vi har skapat en vilja, engagemang och en framtidstro i vår verksamhet, säger hon.

Under 2019 fick SOS-Alarm in 3,3 miljoner samtal där svarstiden i snitt var 8,6 sekunder, vilket är en förbättring med tre sekunder i jämförelse med 2018. Samtidigt var en tredjedel av de larmsamtal man tog emot samtal som inte borde ha ringts in, till exempel busringningar.

De tolkade samtalen ökade med 17 procent. PÅ SOS Alarm har de anställda tolkar på heltid som tolkar bland annat på arabiska, somaliska och tigrinja.

– Om det är ett språk vi inte kan själva försöker vi reda så fort som möjligt vilket land kommer personen ifrån. sen har vi tolktjänst som vi kopplar in för att kunna svara genom att operatören får hjälp utav en tolk för att förstå den som är i nöd, säger Maria Khorsand.