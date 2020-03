Polisen upptäcker fler förfalskade pass

– Det är manipuleringar av olika saker, vanligen personuppgifter. Det kan vara foto, datum eller namn man försöker ändra, det är det vanliga, säger Per Löwenberg, gruppchef för nationella gränspolissektionen.

Förra året gjordes drygt 450 anmälningar om handling som används för illegal invandring, som brottet heter. Det visar preliminära siffror från Brå, Brottsförebyggande rådet. Det är en är fördubbling jämfört med året innan.

Men det handlar inte bara om förfalskade pass, utan också om äkta pass, som används av någon annan. Enligt Per Löwenberg finns en illegal marknad där det går att köpa, hyra eller låna pass för resor ut eller in i landet. Det kan handla om personer som annars inte skulle ha möjlighet, - eller rättighet att komma in i Sverige eller EU.

– Det här är både de som kan vara asylsökande, eller personer som kommer hit i kriminella syften eller en kombination. Men det behöver inte vara så dramatiskt. Det kan handla om att man vill komma till EU och arbeta men att man inte har tillstånd för det, säger Per Löwenberg.

Enligt polisens egna siffror gjordes de allra flesta upptäckterna av missbruk av resehandlingar vid våra fyra största flygplatser.

Några anledningar till att anmälningarna ökat är att registreringen i dag är bättre, att personal utbildats och att kontrollerna är fler.

– Det här är en förbättring för polisen, där vi lyckas bättre med att upptäcka det här som med all sannolikhet funnits långt tidigare och fortsätter förekomma, säger Per Löwenberg.