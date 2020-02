Fyra nya fall i Sverige – WHO uppgraderar spridningsrisk

Vid 18-tiden på fredagen kom nya besked om antal smittade av coronaviruset i Sverige. I Stockholm har två nya fall bekräftats, i Uppsala ett fall och i Jönköping ett.

Det gör nu att totala antalet smittade i landet uppgår till 11 personer. Dessa finns utspridda i fyra olika områden, Jönköping, Uppsala, Stockholm och Västra Götaland.

Fallet i Jönköping gäller en man i 50-årsåldern som återvänt till Sverige efter ett besök i norra Italien. Det nya Uppsalafallet rör däremot en person som nyligen varit i Iran, likaså är de två nya smittade i Stockholmsområdet kopplade till en person som hade rest tillbaka från Iran.

Per Follin, smittskyddsläkare vid Region Stockholm, säger att de nya fallen där nu går in en ny fas.

–Nu startar ytterligare ett smittspårningsarbete runt de här personerna. Man försöker alltså ta reda på vem de i sin tur har haft närkontakt med under den tid de har varit sjuka. Och det är precis initierat, det arbetet. Det är i full gång, säger Per Follin.

Och när det gäller Iran så avslöjade BBC:s persiska redaktion på fredagskvällen att 210 personer ska ha dött i landet sedan de smittats av det nya coronaviruset.

Om uppgifterna stämmer är det en rejält mycket högre siffra än den senaste officiella dödssiffran som låg på 34 döda, enligt nyhetsbyrån AFP. En talesperson för Irans hälsominister förnekade dock uppgifterna under kvällen.

Världshälsoorganisationen, WHO, har också under dagen uttryckt oro över utvecklingen i just Iran. I helgen kommer WHO därför försöka skicka dit en grupp för att följa händelserna kring viruset där. Enligt svenska UD befinner sig mellan 2 000 och 3 000 svenska medborgare i Iran för närvarande, och många av dem har det svårt att ta sig hem till Sverige, då många flyg ställts in.

WHO har även uppgraderat risken för att det nya coronaviruset får global spridning till "mycket hög". Totalt har nu över 4 000 fall bekräftats utanför Kina där utbrottet startade. 48 länder har hittills drabbats.

Under fredagen sattes ett provtagningstält upp utanför Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Totalt har ett 30-tal personer varit där och tagit prover, och biträdande sjukhusdirektör Göran Matejka säger till Ekot att de förväntar sig under de kommande dagarna att fler fall ska dyka upp där.

– Vi har ju förväntningar på att vi kommer få ytterligare fall, så kallade importfall, det räknar vi med. Vi ser inte det som en betydande händelse, men det lär det göra utifrån den information vi har. Det är ju den typen av importerade fall vi kommer få, bland annat sådana som varit i Italien, säger Göran Mateijka.

Det tar ungefär ett dygn att få resultat på provtagningarna, säger Göran Matejka. Under tiden håller sig de som testats för coronaviruset i egen karantän hemma. Till och från provtagningarna uppmanas samtliga också att ta sig med eget fordon för att minska risken för spridning.