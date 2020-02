Vården tar prover i tält och bilar för att hinna med

– Provbelastningen var mycket hög i samband med att vi identifierade det första fallet i vår region i torsdags, säger Erik Salaneck, infektionsläkare och ansvarig för högsmittsamma sjukdomar vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.



– Vi provtog en del personer som hade väldigt lindriga symptom utomhus för att kunna öka volymen i provtagning. Tar man in dem på sal medför det omfattande desinficering och det begränsar förmågan. Nu har vi tältet för att göra det här oortodoxa under ordnade förhållanden.



Även i Malmö-Lund har prover tagits utomhus och nu har åtminstone Göteborg och Uppsala alltså satt upp tält där misstänkt smittade kan provtas snabbare och enklare än inomhus.



När det gäller Stockholm skriver Aftonbladet om ett fall där personer som trots symptom efter vistelse i Iran och besked om provtagning av läkare sedan inte hört av sjukvården. Men smittskyddschefen i Stockholm, Per Follin, nekar till man inte skulle hinna med alla man behöver.



– Behovet är stort, många är naturligtvis intresserade av att få bli provtagna, jag tycker att det sker en gallring både på 1177 och sedan i dialog med infektionsklinikerna och med oss på smittskyddet, och att de som vi bedömer uppfyller kriterierna för provtagning kommer in.

– Och man har i dag utökat kapaciteten med två mobila team som kan resa ut och provta lindrigt sjuka personer i hemmet.



Inte heller Folkhälsomyndigheten säger sig känna till att misstänkta fall skulle sorteras bort på grund av bristande resurser. Vi hör Karin Tegmark-Widell, ansvarig för mikrobiologi.



– Till vår kännedom har det inte kommit att man inte har kapacitet att provta.

En lösning myndigheten tittar på är att efter brittisk modell låta misstänkta sjuka provta sig själva i hemmet.



Läget förändras dock snabbt. Till scenarierna hör både att man utökar proverna till alla med influensasymptom och att det blir mindre viktigt att ta prov, i en möjlig katastrofsituation med tusentals smittade.



– Det måste vi se beroende på utvecklingen. Så länge som vi har ett fåtal fall och en risk för smittspridning kommer vi att fortsätta med den här aktiva metodiken, säger Erik Salaneck.